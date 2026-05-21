Ons altın ve gram altın yatay seyirle güne başladı

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerine dair gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin fiyatlanmasıyla perşembe günkü Asya seansında 4 bin 540 dolar seviyesinde dengelendi. Küresel çaptaki bu yatay seyir ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yurtiçi piyasalarda gram altın fiyatlarına da yansıdı. Has altın (gram) güne 6.641,50 TL seviyesinden başlarken, yatırımcılar hem ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarını hem de jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yurtiçi piyasalarda gram altın güne nasıl başladı?

Küresel piyasalardaki ons altın hareketleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle şekillenen gram altın , sabah saat 06:32 itibarıyla 6.641,50 TL seviyesinden işlem görüyor. Ekranlara yansıyan anlık verilere göre gram altın, önceki kapanış seviyesi olan 6.648,00 TL'ye kıyasla günlük bazda yüzde 0,10 oranında (6,50 TL) hafif bir düşüş sergiledi.

Gün içerisinde en düşük 6.635,41 TL, en yüksek ise 6.691,90 TL seviyelerini gören gram altında, alış fiyatı 6.624,13 TL, satış fiyatı ise 6.658,86 TL olarak ekranlara yansıyor. Uzun vadeli performansına bakıldığında gram altının yıllık bazda yüzde 58,48 oranında güçlü bir getiri sağladığı dikkat çekerken; kısa vadede haftalık yüzde 1,84 ve aylık yüzde 2,64 oranında geri çekilme yaşandığı görülüyor. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise altının yatırımcısına yüzde 6,90 oranında kazanç sağladığı verilerde yer alıyor.

Ons altın jeopolitik riskleri fiyatlıyor

Küresel tarafta ise ABD Başkanı Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen diplomatik süreçte son aşamaya gelindiğini duyurdu. Ancak Trump, belirlenen şartların kabul edilmemesi halinde önümüzdeki günlerde saldırıların yeniden başlayacağı yönündeki yaklaşımını tekrarladı. Hürmüz Boğazı bölgesindeki olası bir çatışma veya boğazın ticarete açılması senaryoları, ons altın fiyatlamaları üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

High Ridge Futures metal işlemleri direktörü David Meger tarafından yapılan piyasa değerlendirmesinde, bölgedeki savaşın çözümü veya boğazın açılmasının, faiz oranlarının düşeceği beklentisini güçlendireceğinden değerli metal piyasasına destek sunma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Fed tutanaklarında enflasyon ve faiz artırımı vurgusu öne çıktı

Nisan ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait yayımlanan tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük bir kısmının faiz artırımı ihtimalini masada tuttuğunu gösterdi. Enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmayı değerlendirmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Tutanaklar, İran'daki çatışma ortamının tetiklediği enflasyonist baskılara dair yetkililer arasında derinleşen endişeleri gün yüzüne çıkardı. Kurul, nisan ayındaki oturumunda gösterge federal fon faiz oranını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutma kararı almıştı.

Piyasalar, perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan mayıs ayı ABD Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini fiyatlamalara dahil edecek. Makroekonomik cepheden gelecek yeni verilerin, Fed'in para politikası projeksiyonlarıyla birleşerek hem ons hem de gram altın tarafındaki risk iştahını şekillendirmesi öngörülüyor. Enflasyon endişeleri ve Orta Doğu merkezli jeopolitik kırılganlıkların eş zamanlı sürmesi, hem küresel hem de yerel altın piyasasında varlıkların bir süre daha mevcut bant aralıklarında işlem görmesine zemin hazırlıyor.