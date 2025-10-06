OPEC+ kararının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun beklentilerin altındaki üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 1,8'in üzerinde yükseldi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman pazar günü gerçekleştirilen toplantıda kasım ayından itibaren üretimi günde 137 bin varil artırma kararı aldı. Sekiz üye ülke, 7 Eylül'de gerçekleştirdikleri son toplantıda da üretimi ekim ayı için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı.

OPEC+ grubunun üretimi artırma kararı piyasa beklentilerinin altında oldu.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.

Endişe hafifledi, fiyatlar yükseldi

OPEC+'nın üretimi beklenenden az artırmasının ardından piyasada arz endişelerini hafifledi, petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolü, geçen haftaki yüzde 8'lik düşüşün ardından bugün varil başına 65 doların üzerine çıktı.

Gün içerisinde Brent petrol fiyatları 65,75 dolara kadar ulaşırken saat 13.15 itibarıyla yüzde 1,84 yükselişle 65,72 dolardan işlem görüyor.

Ancak analistler, dördüncü çeyrekteki zayıf talep beklentileriyle piyasanın yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğunu söylüyor.