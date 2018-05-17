Özel sektörün borcu 6 milyar dolar arttı

17 Mayıs 2018

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, mart sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar dolar artış gösterdi. 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 5,5 milyar ABD doları artarak 226,8 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 401 milyon ABD doları artarak 18,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

1,5 milyar doları bankaların tahvil ihracı

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 98 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar ABD doları artışla 31,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 376 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 2 milyon ABD doları artışla 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 507 milyon ABD doları artışla 7,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Kısa vadeli borç yapısı

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 214 milyon ABD doları azalışla 12,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 694 milyon ABD doları artışla 3,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 226,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,7’sinin finansal kuruluşların, yüzde 49,3’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 21,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,1 milyar ABD doları.