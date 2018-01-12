Petkim, yurt dışına tahvil ihracına hazırlanıyor

12 Ocak 2018

Petkim, yurt dışında borçlanma aracı ihracı için bir dizi yatırımcı toplantısına katılacak.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu, 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon dolara kadar yurt dışında tahvil ihracına onay vermişti.

Bu kapsamda, söz konusu tahvil ihracı için Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verilmiştir.

15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere şirketimizin üst düzey yöneticileri, İrlanda borsasına kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, yetkili bankalarca Birleşik Krallık ve ABD'de organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır"