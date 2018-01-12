ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Finans
  • Petkim, yurt dışına tahvil ihracına hazırlanıyor

Petkim, yurt dışına tahvil ihracına hazırlanıyor

Petkim, 500 milyon dolara kadar olan ve İrlanda borsasına kote edilecek tahvil ihracı için Birleşik Krallık ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılacak.

Petkim, yurt dışına tahvil ihracına hazırlanıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Petkim, yurt dışında borçlanma aracı ihracı için bir dizi yatırımcı toplantısına katılacak.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu, 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon dolara kadar yurt dışında tahvil ihracına onay vermişti.

Bu kapsamda, söz konusu tahvil ihracı için Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verilmiştir.

15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere şirketimizin üst düzey yöneticileri, İrlanda borsasına kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, yetkili bankalarca Birleşik Krallık ve ABD'de organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır"

KAP Goldman Sachs Petkim JP Morgan ABD İrlanda

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.