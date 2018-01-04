Petrol 68 doların üzerinde

04 Ocak 2018

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 68.15 dolara kadar tırmandı ve Mayıs 2015'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol, 2018'e 66 dolar civarında başlamıştı.

Petrolü ne destekliyor?

OPEC ve Rusya'nın üretim kısıntısı anlaşmasıyla bir süredir yükseliş eğiliminde olan petrol fiyatları, geçtiğimiz ay petrol boru hatlarında yaşanan kesintilerle hızlı yükseldi.

Son günlerde ise İran'da yaşanan hükümet karşıtı protestolar petrol tarafında kaygıları artırdı ve fiyatları destekledi.

Diğer taraftan dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen Aramco'nun borsa yolculuğundan önce Suudi Arabistan'ın petrol piyasasının bir dengeye kavuşmasını isteyeceği beklentisi de fiyatları destekliyor.

Petrol yıl sonu 80 dolara çıkabilir