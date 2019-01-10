Petrol fiyatı yüzde 1'den fazla düştü

10 Ocak 2019

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 439,7 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7 bin varil artmıştı.

Öte yandan ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 10 bin varil yükseldi. Artış sadece Alaska eyaletinde gerçekleşti, diğer eyaletlerin ham petrol üretiminde değişiklik olmadı.

Böylece, 29 Aralık-4 Ocak haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varille rekor seviyede seyretmeye devam ederken, son 52 haftada 41'inci kez artış gösterdi.

Petrol fiyatları; ABD'de stoklardaki azalışın beklentiyi karşılamaması, petrol arzındaki hafif artış ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine temkinli bir tepki verilmesiyle yüzde 1 geriledi. Brent petrolün varil fiyatı saat 09:56'da yüzde 1.15 düşüşle 60.75 dolardan işlem gördü.