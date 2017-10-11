Petrol yukarı yönlü bir seyir izliyor

11 Ekim 2017

Dün 55,74 dolardan güne başlayan ve en yüksek 56,88 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 56,62 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,11 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Suudi Arabistan'ın kasım ayında petrol ihracatını düşüreceği ve piyasadaki arz fazlasının kademeli olarak azalacağı beklentilerinin petrol fiyatlarında yükseliş yönlü hareketlenmeyi desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo üretim kısıntısı anlaşmasının sonuçlarının olumlu olduğunu ve piyasanın son 4 aydır hız kazanarak kendini dengelediğini belirtti.

Petrol piyasasında bugün OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,85 ile 56,99 dolar aralığının direnç, 56,57 ile 56,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.