Petrolde hızlı düşüş sürüyor

14 Kasım 2018

OPEC'in artan üretimi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz petrol" istemesiyle baskı altında kalan petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor.

Fiyatların son bir kaç günde hızla gerilediği Brent petrol dün günü yüzde 4'lük sert bir düşüşle 65,13 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah saat 07:45'de 65,34 dolar seviyesinde yer alıyor.

Dün açıklanan ekim ayı verilerine göre OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artışla 32 milyon 900 bin varile yükseldi. Söz konusu dönemde OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varil oldu.

Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını azaltacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalıdır." mesajını paylaşmıştı.

Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle "ayı piyasasının" başlayabileceği yorumunda bulunan analistler, petroldeki kaybın risk iştahını azalttığı uyarısında bulunuyor.

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