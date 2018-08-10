Piyasada tarihi hareketler yaşandı

10 Ağustos 2018

Türk Lirasında değer kaybı bugün artarak devam etti. Gün içerisinde yüzde 20'ye yakın değer kaybının yaşandığı dolar/TL haftanın son işlem gününde 5.50 - 6.80 bandında hareket etti. Tarihi oynaklıklardan birinin yaşandığı kurda alış - satış kotasyonları arasındaki makas da dikkat çekti.

Sabah seansında 6.25 zirvesine gören dolar/TL, bir ara 5.50 seviyelerine indi. Öğleden sonra yeniden 6 liranın üzerine çıkan dolar, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası yeniden atağa geçti. Kur 6.80 seviyesine kadar tırmandı. Sert yükselişin ardından dolar 6.30 seviyelerine doğru çekilirken, serbest piyasada kapanış 6.3390 seviyesinden gerçekleşti.

Benzer hareket bugün euro/TL'de de gözlendi. Euro bir ara 7.78 zirvesine ulaştı. 7.30'un altına inen parite, serbest piyasada 7.2540'tan kapandı.

Trump'tan Türkiye tweeti: Vergiyi iki katına çıkardık

ABD Başkanı Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "TL güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına az önce yetki verdim. Gümrük vergileri alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi.

Bu arada Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında bugün yüzde 20'ye varan değer kaybı yaşaması diğer gelişmekte olan ülke para birimlerini de vurdu. ABD Doları karşısında Arjantin Pesosu yüzde 3,35, Brezilya Reali yüzde 1,54, Meksika Pesosu yüzde 1,66, Rus Rublesi yüzde 1,1 değer kaybetti. Borsada gün içinde yüzde 8 kayıp görüldü



TL’de kayıplara karşın yükselişini korumaya çalışan borsa da daha fazla dayanamadı. Sabah seansında 97.800 seviyesini test eden borsada TL’de artan kayıplara da bağlı olarak satış baskısı yaşandı. BIST yüzde 8’e yakın düşüşle 88.500 seviyelerine kadar indi. Sert düşüş sonrası kayıpların önemli bölümünü geri alan borsa 94 binin üzerinde.