Trump'tan Türkiye tweeti: Vergiyi iki katına çıkardık

10 Ağustos 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerin şu anda iyi olmadığını belirterek, Türkiye'den alüminyum ve çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında hızlı şekilde geri gelmesine bağlı olarak çelik ve alüminyum tarifelerinin ikiye katlanmasına onay verdim. Alüminyumda tarife şimdi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" ifadelerini kullandı.

Dolar/TL, Trump'ın tweeti ile sıçradı

Kaynak: AA