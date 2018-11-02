Piyasada "yaptırım" coşkusu

02 Kasım 2018

Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.45'in altını gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi açıklamanın ardından yüzde 18 seviyesinin altına gerilerken, hisse senetleri piyasası yüzde 2 civarı, bankacılık endeksi de yüzde 3'ün üzerinde primli hareket ediyor.

ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurdu.

ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel dün gerileyen dolar/TL bu sabah 5.50 seviyesinin altına inmişti. Dönmez'in açıklamasının ardından ise 5.50'li seviyelerdeki dolar/TL kademeli olarak 5.45'e kadar gerilemişti. Bakanlara yönelik haber öncesi 5.47'li seviyelerde olan dolar/TL sonrasında ise 5.4335 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL saat 17:20'de 5.42; euro/TL 6.1930 seviyesinde bulunuyor.

BIST-100 endeksi yüzde 2.2 primle 94.350 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi de yüzde 3.4 yukarıda.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.

ABD, Türkiye'nin başlıca ham petrol tedarikçilerinden İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımlarını Pazartesi günü başlatacak.

Reuters'ta iki hafta önce yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyük rafineri işletmecisi Tüpraş İran petrolünü almaya devam etmek için ABD yaptırımların muaf olabilmek amacıyla görüşmeler yürütüyor.

Öte yandan iki kaynağın verdiği bilgiye göre ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi.

Bir bankacı, "ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağı beklentisi küresel olarak risk iştahını olumlu etkiliyor. Diğer taraftan Bakan'ın açıklaması Türkiye'nin söz konusu sekiz ülkeden biri olabileceği algısı yarattı. Bu da TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterenlerden biri olmasını sağlıyor. Muafiyet beklentisi gerçekleşirse dolar/TL'de 5.30'lara hareket görebiliriz" dedi.

Tahvil faizleri

Tahvil-bono piyasasında ise dün yüzde 18.52 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 18.08, valörde saat 1641'de son işlemde yüzde 17.82 seviyesindeydi.

Dün yüzde 24.24 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvil faizi ise bugün spot kapanışta yüzde 23.42, valörde saat 1641'de son işlemde yüzde 23.41 seviyesindeydi.

ABD ile yaptırım krizi sona erdi

Kaynak: Reuters