Piyasalar ABD verisiyle toparlandı

05 Ekim 2018

ABD'de açıklanan istihdam raporunda, işsizlik oranının yüzde 3,7 ve tarım dışı istihdamın da 134 bin ile beklentilerin altında açıklanmasının ardından dolar, küresel piyasalarda değer kaybetmeye başlarken, bu durumdan pozitif etkilenen Türk lirası (TL) varlıklarda ise değer kazançları görüldü.



Bugüne yükselişle başlayan ve 6,2136 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, istihdam raporunun ardından düşüşe geçti. Veri öncesi 6,17 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, veri sonrası 6,1091'e kadar geriledi.



Saat 16.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 6,1220'den işlem görürken, avro/TL de yüzde 1,05 düşüşle 7,0417'den, sterlin/TL de yüzde 0,41 değer kaybıyla 7,9928'den alıcı buluyor.



Veri sonrası borsa 95.000'i test etti



Bugüne düşüşle başlayan ve küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 93.000 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telefi etti.



ABD'de açıklanan veri öncesi 94.000 seviyesinin hemen üzerinde seyreden BIST 100 endeksi, veri sonrası değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle yükselişe geçerek 95.000 seviyesini test etti. Endeks, yüzde 0,41 yükselerek 94.883 puandan kapandı.

ABD'de işsizlik 49 yılın en düşük seviyesinde