Piyasalar Fed kararlarına odaklandı

01 Ağustos 2018

Fed'in bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odağında yer alırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip edilecek. Fed'in bugün yüzde 1,75-2,00 aralığında bulunan politika faizini sabit tutması beklenirken, karar metnindeki eylül toplantısına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan kişisel gelir ve harcamalar yüzde 0,4 artarak beklentileri karşılarken, pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı. Analistler, açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri öne çıkardığını kaydederek, özellikle Apple'ın finansal sonuçları sonrasında hisselerindeki sert yükselişin pay piyasalarını pozitif etkilemeye bugün de devam edebileceğini söyledi. Fed kararları öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi ise dünkü yüzde 0,2'lik artışın ardından bugün Asya piyasalarında da yüzde 0,2 primle 94,7'ye çıktı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi büyüme ve enflasyon verilerinin beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,62 yükseliş kaydetti.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) kararlarının ardından dün yükselişle günü tamamlayan Nikkei 225 endeksi bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks, en yüksek 22.678,06 puan ve en düşük 22.352,21 puanı gördükten sonra günü yüzde 0,9 artışla 22.746,70 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 112,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.836,90 puanda bulunurken, dolar/yuan paritesi yüzde 0,2 yükselişle 6,8187 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.597,15 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 28.452,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.307,07 puanda seyrediyor.