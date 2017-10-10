Piyasalar Fed ve Katalonya'yı izliyor

10 Ekim 2017

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle pay piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar endeksi 93,7 seviyelerinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Analistler, bugün Fed'in "güvercin" üyeleri arasında yer alan Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları ve hafta sonuna kadar birçok Fed üyesinin yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Katalonya parlamentosu bugün toplanacak

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi sınırlı yükselişle 1,1741'e çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti.

Analistler, bugün İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun gerçekleştireceği oturuma ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi. Katalonya yerel parlamentosu, yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında mevcut siyasi durumu değerlendirmek üzere özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'un talebiyle bugün saat 19.00'da toplanacak. Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor.

Bugün Japonya'da açıklanan ağustos ayı cari işlemler fazlasının 2,38 milyar yen ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,56 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi ve ticaret dengesi

13.00 ABD, küçük işletmeler iyimserlik endeksi

Kaynak: AA