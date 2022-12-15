Piyasalar Fed'in açıklamalarını beğenmedi

Fed’in sıkı duruşunu vurgulaması doların güçlenmesine ve hisse senetlerinde düşüşe yol açarken Çin’in öncü ekonomik verileri Asya Pasifik’teki görünümü kötüleştirdi.

Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0,2 yükseliyor. Neredeyse tüm gelişen ülke para birimleri dolara karşı kayıp yaşıyor.

Powell sonrası Amerikan Borsaları çarşamba gününü kayıpla kapadı. S&P 500 yüzde 0,6, Nasdaq yüzde 0,8 geriledi. İki endeksin vadelileri bu sabah hafif değer kaybediyor.

Asya Pasifik’te teknoloji şirketlerinin aşağı çektiği Hong Kong Hang Seng yüzde 1,1’lik kayıpla öne çıkıyor. Sabah saatlerinde neredeyse tüm önemli Asya Pasifik borsaları ekside işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,5’in hemen altındaki seyrini sürdürüyor.

Faize daha hassas iki yıllık getiri ise bugün üç baz puan yükselişle yüzde 4,245 seviyesinde. Son haftalardaki yükselişiyle 1.800 dolara çıkan spot altının ons fiyatı fed sonrası yüzde 1 geriledi ve 1.789 dolara indi. Petrol ise yüksek Amerikan envanter verileri sonrası kayıp yaşıyor. Brent yüzde 0,6 düşüşle 82 dolardan alıcı buluyor.

Fed Başkanı Powell piyasalara karşı

Amerikan Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell faizleri artırmada ve enflasyonu düşürmede yapmaları gereken daha çok iş olduğunu vurguladı. Wall Street yatırımcıları ise Powell’ın açıklamalarına rağmen 2023’te faiz indirimini fiyatladı.

Fed’in 50 baz puanlık faiz artışla faizi yüzde 4,25-yüzde 4,50 bandına çıkarmasının ardından 45 dakikalık basın toplantısında konuşan Powell, azalan fiyat baskıları ve istihdam kaybı endişelerine rağmen merkez bankasının enflasyonu düşürme mücadelesinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Çarşamba günü konuşan Powell “Hala almamız gereken yol var. Görev tamamlanana kadar patikada kalacağız” değerlendirmesini yaptı. Fed üyelerinin dot plot projeksiyonları da faizi daha uzun süreli ve daha yukarıda öngörüyor. Fed üyelerinin medyan zirve faiz beklentisi yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti. Powell, Fed’in enflasyonu yüzde 2’ye düşürme hedefinde kararlı olduğunu teyit ederken yatırımcılar ne düşünürse düşünsün gelecek yıl faiz indirimi planlanmadığı mesajını verdi. Powell’ın bu açıklamalarına rağmen tahvil getirileri gelecek yıl Fed’in U dönüşü yapacağı ve ekonominin yavaşlamasıyla birlikte faiz indireceğini fiyatladı.

Piyasanın Fed’in beklenenden daha yüksek ve uzun süreli zirve faiz uygulayacağı şahin pozisyonunu satın almadığını belirten Stifel Nicolaus & Co. Başekonomisti Lindsey Piegza “Piyasalar açık bir şekilde enflasyonun Fed’in düşündüğüne göre daha istenen bir patikada ilerleyeceğini düşünüyor” yorumunu yaptı. Fed üyelerinin medyan tahminine göre ekonomik büyüme ise 2023’te yüzde 0,5 gibi oldukça yavaş bir seviyede gerçekleşecek.