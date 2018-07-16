Piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı

16 Temmuz 2018

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra yoğun bir gündem bulunuyor.

Fed Başkanı Powell, yarın Senato'da Ekonomi ve Para Politikası sunumu gerçekleştirecek. Sunumunun ardından soruları yanıtlayacak olan Powell'ın, dünya gündemindeki ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerine ilişkin de görüşlerini paylaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Helsinki'de düzenlenecek özel bir oturumda bir araya gelmesi beklenirken, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplanacağı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi'nden gelecek haber ve açıklamalar da yakından takip edilecek.

ABD'de devam eden bilanço sezonunu kapsamında açıklanacak şirket karları da bu hafta yatırımcıların odaklanacağı bir diğer gündem maddesi olacak. Öte yandan yurt dışında ABD'nin sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nin dış ticaret, enflasyon ve cari işlemler dengesi, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi izlenecek.

Geçen haftanın son işlem gününe bakıldığında, "ticaret savaşı" endişelerini tetikleyen gelişmeler olmaması ile küresel piyasalarda risk iştahının arttığı, bu durumun hisse senedi piyasalarını desteklediği görüldü.

ABD'de cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38 artarak 15 Haziran'dan bu yana ilk defa 25.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,11 yükseldi, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,03 artarak rekor seviyeye ulaştı. Dolar endeksi ise cuma günkü düşüşünü bugün de sürdürerek 94,6 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa'da ise cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,38'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,14'lük ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,43'lük yükseliş yaşandı. Euro/dolar paritesi ise cuma günü 1,1613 ile 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yeniden 1,17'nin üzerine çıktı.

Asya tarafında Çin’de açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,7 ile piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, nisan işgücü istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, mayıs dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran perakende satışlar

15:30 ABD, temmuz New York Fed imalat endeksi

Kaynak: AA