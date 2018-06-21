Piyasalar seçimi bekliyor

21 Haziran 2018

DÜNYA ONLİNE

Ticaret savaşı tartışmalarıyla birlikte global risk iştahında ciddi bir düşüş yaşanırken, küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor. Yurtiçi piyasalar ise seçim arifesinde oldukça sakin bir seyir izliyor. Buna karşın CDS’ler yüksek seyrini devam ettirerek TL varlıklara ilişkin risk algısının güçlü olduğuna işaret etmeye devam ediyor.

TCMB'nin hamleleriyle 4.40 seviyelerine kadar geri çekildikten sonra yeninden yükselişe geçen dolar kuru, günün büyük bir bölümünü 4.75 civarında geçirdikten sonra öğleden sonra dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 4.73 seviyelerine geriledi.

Sabah saatlerinde 95 sınırını geçen dolar endeksi, öğleden sonra 94.70 seviyelerine geri çekildi. Euro/dolar paritesi Temmuz 2017'den beri en düşük seviyesi olan 1,1590 seviyelerine geldi. Ons altın fiyatları da 1.265 dolara kadar gevşedi.

Borsa güçlü duruyor

Güne yatay başlayan Borsa İstanbul'da ise BİST 100 endeksi, dar bir bantta hareket ediyor. 94.000 - 95.000 aralığında kalan ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,13 yükselişle 94.671 puandan giren BİST 100 endeksi, ikinci seansa da sakin bir seyirde başladı. Endeks, öğleden sonra 95.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Endeksin geçtiğimiz haftalarda negatif ayrıştığını ve hisse değerlerinin oldukça cazip seviyelere gerilediğini ifade eden analistler, bu durumun küresel piyasalardaki negatif seyre karşın BİST'i dirençli tuttuğunu düşünüyor.

Borsa yatırımcıya fırsat sunuyor

Petrol fiyatları da destekledi

Diğer taraftan, petroldeki düşüş bugün BİST’in sınırlı pozitif ayrışmasında destekleyici unsurlardan biri oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün OPEC toplantısı sonrası devam etmesi durumunda seçim sonrası siyasi belirsizliğin de bitmesi durumunda son 3-4 aydır güçlü negatif ayrışan BIST’te kısa vadeli güçlü pozitif ayrışma görebiliriz.

Seçim öncesi endekste açık kısa pozisyonların kapanmasının da etkisiyle tepki yükselişinin devam edebileceği öngörülüyor.

Ancak global ve özelliklede gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahı son dönemlerin en düşük düzeyinde olduğu için BİST’te tepki yükselişleri oluşsa da sınırlı kalabileceği ve düşüş trendinin orta vadede devam edebileceği uyarısı da yapılıyor.

Tahvil faizleri dünkü seviyelerde

Seçim öncesi artan harcamalar ve yüklü itfa döneminin yarattığı baskıyla sert yükselişlerin yaşandığı tahvil/bono piyasasında da seçim sonuçlarına odaklanma başlamış durumda.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekliyorlar.

Bu hafta yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri son iki ayda 440 baz puan yükseldi. Yüklü ihalelerin Haziran ayı için tamamlanmasıyla birlikte 10 yıllık getiri önceki gün 20 baz puan civarında geriledi dün ise yatay seyir izlendi.

Gösterge 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün bu tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 valörde son işlem yüzde 16.83 oldu. Bugün de bu seviyelerde yer alıyor.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise önceki gün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.55 valörde son işlem yüzde 19.32 oldu. Dün spot kapanış yüzde 19.48 valörde son işlem yüzde 19.43 oldu. Bugün öğle saatlerinde yüzde 19.46 seviyesindeydi.