Piyasalarda gün ortası: Borsa İstanbul'da son durum (27 Ocak 2023)

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,14 puan değer kaybetti.

Dün 5.231,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,72 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 5.198,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.112,46, en yüksek ise 5.226,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 7'si yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.925 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 129,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8150 liradan, avro 20,4790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 88,3 dolardan işlem görüyor.