Piyasalarda negatif seyir yeni haftaya taşındı

05 Şubat 2018

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 2018'de öngörülenden daha fazla artırabileceği beklentilerine ve buna paralel tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yüzde 2,8544 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 2,54, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,96 değer kaybetti.

Powell bugün yemin edecek

ABD'de bugün Fed'in yeni başkanı Jerome Powell'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın huzurunda yemin ederek görevine resmi olarak başlaması bekleniyor. Açıklanacak hizmet sektörü verileri ise geçen hafta tahminlerden iyi gelen imalat sanayi verilerinin ardından yatırımcıların gündeminde olacak.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin konuşmalar yapacağını, yükselen faizlerin ardından Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Draghi'nin konuşması bekleniyor

Avrupa tarafında, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve Almanya'da hükümet kurma çalışmaları piyasaların en önemli gündem maddeleri olarak dikkati çekiyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,64 değer kaybederken, euro/dolar paritesi ABD'de açıklanan istihdam raporu sonrası günü yüzde 0,44 azalışla 1,2461'den tamamladı.

Bu hafta perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısının da gündemlerinde olduğunu belirten analistler, pay piyasalarında cuma günkü sert düşüşlerin ardından bugün gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün takip edileceğini bildirdi.

Nikkei, küresel piyasalarla geriledi

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin 51,1'den 51,9'a yükselmesine karşın uluslararası piyasalardaki negatif havanın etkisiyle Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,20 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti. Çin'de ise hizmet sektörü PMI verisinin 54,7’ye çıkması sonrası Şanghay bileşik endeksi, pozitif ayrışarak yüzde 0,6 yükseldi.

Kaynak: AA