Piyasalarda 'Pandora'nın kutusu açıldı'

12 Şubat 2018

ABD'li yatırım yönetimi şirketi Invesco'dan Kristina Hooper, piyasalardaki hareketliliğin haftalarca devam edebileceğini belirterek "Yatırımcılar daha fazla oynaklığa hazır olmalı" dedi

ABD'li yatırım yönetimi şirketi Invesco analistlerinden Kristina Hooper, piyasalardaki hareketliliğin haftalarca devam edebileceği uyarısında bulundu.

Piyasaların son dönemde yaşanan oynaklığın ardından durulduğunu, ancak yeni bir dalgalanmanın mümkün olduğunu vurgulayan Hooper, gelecek 10 haftada buna benzer dalgalanmaların birkaç defa yaşanmasını beklediğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Hooper, "Piyasalardaki dalgalanmanın devam etmesini bekliyorum. Benzer bir dalgalı sürecin günlerce ve belki haftalarca sürdüğünü görebiliriz" dedi.

"Diğer endişelerle ilgili olarak piyasada Pandora'nın kutusu açıldı" diyen Hooper, ABD'deki vergi reformunun ve yeni bütçenin olası yan etkileri konusunda piyasalarda bir gerginlik oluştuğunu da vurguladı.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı