Piyasalarda temkinli bekleyiş

27 Temmuz 2018

DÜNYA ONLİNE

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki söylemleri ve devamında Türkiye'den gelen tepki piyasada tedirginliğe neden oldu.

ABD’den gelen tehditvari açıklamalara Türkiye tarafından diplomatik bir dille yanıt verilmesi ve itidalli açıklamalar yapılması negatif baskıyı bir miktar azaltsa da TL varlıklar üzerindeki baskının bugün devam ettiği gözleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları Borsa İstanbul'da düşüşleri sınırlandırırken, baskının TL ve tahvil faizlerinde daha fazla hissedildiği görülüyor.

Güne 4.85 civarında başlayan dolar kuru, öğleden sonra 4.8830 seviyesine kadar kadar yükseldi. Kur, ABD büyüme verisi sonrasında bu seviyeden geri çekildi ve saat 16:10'da 4.8590 seviyelerinde bulunuyordu.

94.400 seviyelerine kadar gevşeyen Borsa İstanbul 100 endeksi ise hafif alımlarla 95.000 seviyesine çıktı.

Diğer taraftan tahvil faizlerinde yukarı yönlü seyir bugün de sürüyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 31 baz puan artışla yüzde 20,40’tan ve 10 yıllık tahvil faizi ise 5 baz puan artışla yüzde 18,34’ten işlem görüyor. Kurdaki hareket, gösterge tahvil getirilerinin hareketi açısından da belirleyici olabilir.

Piyasalar, iki ülke ilişkilerine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Dış piyasalar

Global piyasalarda ise, ABD ile Avrupa Birliği’nin ticaret konusunda müzakereler yapacaklarını açıklamalarının ardından küresel ticaret savaşı endişeleri bir miktar hafiflemiş olsa da Çin ile ABD arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesi yatırımcıların temkinli davranışlarını sürdürmelerinde etkili oluyor.

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