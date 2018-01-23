Piyasalarda yükseliş devam edecek mi?

23 Ocak 2018

Selçuk ALTUN - dunya.com

Zeytin Dalı operasyonunun ilk piyasa yansıması dün görüldü. Borsa yüzde 2'ye yakın prim yaparken dolar kuru 3.80 seviyesinin altına indi. Ayrıca uluslararası anlamda operasyona yönelik sert bir tepki gelmemesi piyasaları rahatlattı.

Piyasalardaki rahatlık bugün de devam ediyor. Dolar/TL, güne hafif yükselişle 3.78 seviyesinden başladı. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 608 puan artışta 117.843,57 seviyesinden açıldı.

Piyasalarda Afrin operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA'ya konuşan uzmanlar piyasaların önümüzdeki günlerdeki seyrini şu şekilde değerlendirdi:

ATILIM MURAT - TOBB ETU

Afrin operasyonu mevcut haliyle finansal piyasalardaki fiyatlamalara girdi. Buradan sonra olaylar ancak boyut kazanırsa Türk Lirası cinsi varlıklar üzerinde ek baskı oluşur. Dünyada dolar satış pozisyonları uç seviyelerde bulunuyor. Amerikan faizlerindeki artışların sürmesi bir noktada dolarda satış pozisyonunda olanları rahatsız eder. Satış pozisyonları kapatılır. Gösterge Amerikan 10 yıllık faiz dün yüzde 2.67 oldu. Piyasada yüzde 3 seviyesi dillendiriliyor. Afrin fiyatlaması bir noktada normalleşir. Amerikan faizlerindeki yükselişlerin devam etmesi, TL cinsi varlıklar açısından daha büyük risktir.

CÜNEYT PAKSOY - STRATEJİST

Zeytin Dalı Harekatı’na piyasaların ilk refl eksinin pozitif olduğunu görmekteyiz. Haber akışına bağlı olarak her an iki yönde farklı refl eksler görme potansiyelinin masada kalacağını da belirtmek isteriz. Dolar Endeksi’nin 10 yıllık ortalamalar ve önemli bir alt sınır destek olan 90.00-91.00 aralığında gerçekleşiyor olmasıyla gelişen piyasalar için verdiği manevra alanınn da bu fiyatlamalar üzerinde pozitif etken olduğunu unutmamak gerekiyor. BIST- 100 Endeksi’nde teknik olarak gelecek kar satışları 113.000-115.000 aralığı içinde yada üzerinde karşılandıkça ve 116.500 üzerinde kalıcı olup ek kuvvet kazanıldıkça 118.000-120.000 aralığının potansiyel direnç hedefi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Dolar-TL tarafında ise önümüzde ki süreç içerisinde gelecek yukarı yönlü tepkilerde 3.85-3.90 aralığı kalıcı geçilmedikçe 3.70.-3.85 geniş aralığında işlemler geçmesi doğal olacaktır. Bu süreçte TCMB ve ekonomi yönetiminin prokatif yönetim anlayışı, pozitif algı yönlendirmesi piyasaların pozitif tonda kalabilmesi için önemli.

SERDAR PAZI - QNB FINANSINVEST

Global piyasalarda yılbaşından bu yana olumlu hava devam ederken gelişmekte olan piyasalara para girişi sürüyor. TL varlıklar bu süreçte jeopolitik riskler ile yataya yakın bir seyir izlerken, şu an Afrin’de devam eden “Zeytin Dalı” operasyonunun geçtiğimiz hafta içinde gelen kâr satışları ile fiyatlara dahil edildiğini söyleyebiliriz. Kâr satışlarının devamında ABD ve Rusya’dan gelen açıklamaların tansiyonu düşürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla şu an piyasalarda operasyon kısa süre içerisinde ülkemizin hedefl erine ulaşması ile sonlanacaktır düşüncesi hakim.

GİZMEN NALBANTLI - GEDİK YATIRIM

Genel olarak baktığımızda kurda 3.80, endekste de 115 binli seviyelerde haftayı geçirmemiz piyasanın çok fazla tepki vermediğini gösteriyor. Bu operasyon bitene kadar piyasada bir tedirginlik olması kaçınılmaz. Ekonomi tarafına ise herhangi bir olumsuz etkisini olmasını beklemiyorum. İçeride Afrin operasyonu çok fazla konuşulduğu için dışarıyı fazla görmüyoruz. Asıl tehlikenin ABD’de yükselen faiz ve enfl asyon olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 10 yıllık faizler 2014’ten beri gördüğü en yüksek seviyede. Önümüzdeki dönemde Afrin operasyonu bittiğinde bu risk daha fazla konuşulmaya başlanacak.