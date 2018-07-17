Powell: En iyi seçenek kademeli artırımı sürdürmek

17 Temmuz 2018

ABD ekonomisinin önünde birkaç yıl sürecek güçlü istihdam ve düşük enflasyon dönemi var-Powell/Fed

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği "birkaç yıllık" bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi.

ABD Senatosu'nun bankacılık komisyonuna hitaben yaptığı konuşmanın metnine göre, Powell ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunun sinyalini vermekle kalmadı, ayrıca Fed'in para politikasında doğru kararlar vermesi halinde istikrarlı büyümenin devam edeceğini ifade etti.

Powell, "Uygun para politikasıyla gelecek birkaç yılda istihdam piyasası güçlü kalmayı, enflasyon da yüzde 2 yakınlarında kalmayı sürdürecek" diyen Powell 2007 yılındaki finansal kriz ve takip eden ekonomik daralmanın üzerinden 10 yıldan uzun bir süre geçtikten sonra Fed'in ana görevi olan istihdam ve enflasyon hedeflerini tutturabileceğine işaret eden en güçlü ifadeyi kullandı.

"En iyi seçenek kademeli artırımı sürdürmek"

Powell "Fed şu anda bundan sonrası için en iyi seçeneğin politika faizini kademeli olarak artırmayı sürdürmek olduğuna inanıyor" diyerek faiz artırımlarının ekonomideki güçlenmeye ayak uyduracak hızda olası gerektiğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar da çabuk olmaması gerektiğini ifade etti.

Powell, Fed'in para politikasını belirleyen kurulun üyesi olan diğer yetkililerin aksine para politikasının ne hızda sıkılaşması gerektiği hakkında görüş belirtmedi.

Fed üyelerinin büyük bölümü enflasyonun kontrol altında kalmaya devam etmesi halinde faiz artırımlarına gelecek yıl ara verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Fed'in resmi tahminleri şu anda yüzde 1.75 ile yüzde 2 olan politika faizinin üzerine bu yıl iki artırımı daha yapılacağı şeklinde.

Powell komisyondaki senatörlerden soru almadan önce yaptığı konuşmada ayrıca enflasyonun Fed'in hedefine "yakın" ve "son verilerin cesaret verici" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Reuters