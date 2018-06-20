Powell: Kademeli faiz artırımı devam etmeli

20 Haziran 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de istihdal piyasasının aşırı sıkı görünmediğini ve Fed'in ekonominin güçlü olduğu ortamda istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemek için yavaş yavaş faiz artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen bankacılık konferansında yapacağı konuşmayı basına dağıtan Powell, "Ekonominin güçlü olduğunu ve görünüm için risklerin dengelendiği ortamda, faiz artırımı için durum güçlü olmaya devam ediyor. Ücretlerde büyümenin hali hazırda ılımlı olmaya devam etmesi, istihdam piyasasının aşırı sıkı olmadığına işaret ediyor. İşsizlik oranını daha da düşmesi büyük olasılık" ifadelerine yer verdi.