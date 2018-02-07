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Powell, Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak

Fed'in yeni başkanı Powell, 28 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'ne para politikası ve ekonomiye ilişkin rapor sunacak.

Powell, Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak
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Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell, 28 Şubat'ta komite üyelerine Fed'in para politikası ve ekonomiye ilişkin yarıyıl raporunu sunacak. 

Powell'ın Komite'deki sunumu Türkiye saati ile 18.00'da başlayacak

Bu arada, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, yeni Fed Başkanı Jerome Powell döneminde para politikasının yönetimi konusunda büyük değişiklikler yaşanmasını beklemediğini söyledi.

Kentucky'de bir konferansta konuşan Bullard, "Politikada gözle görülür derecede değişiklik beklemiyorum. Powell, ekonomik verileri kendisinde önceki başkanlar Bernanke ve Yellen ile benzer şekilde hesaba katacaktır" dedi.

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