Putin: Trump'la petrolü görüştüm

15 Kasım 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümünü nedeniyle Paris'te bulundukları sürede ABD Başkanı Donald Trump ile dünya petrol piyasasını görüştüğünü belirtti.

Singapur'da devam eden bölgesel bir konferans sırasında gazetecilere açıklama yapan Putin, varil başına 70 dolar civarında bir petrol fiyatının Rusya için uygun olacağını ve Moskova'nın küresel ham petrol üretim seviyeleri konusunda OPEC ile işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump petrolün daha da ucuzlaması gerektiğini sıkça dile getiriyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 65,95 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Kaynak: Reuters