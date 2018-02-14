QNB, Orta Doğu ve Afrika'nın en değerli bankası

14 Şubat 2018

QNB Group, The Banker dergisi tarafından yayımlanan 2018 Brand Finance Global 500 raporunun şubat sayısına göre 4,2 milyar dolarlık marka değeriyle bir kez daha Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankacılık markası seçildi.

QNB'den yapılan açıklamaya göre, QNB'nin bir önceki yıl 3,8 milyar dolar olan marka değeri yüzde 11 artış göstererek 2017'de 4,2 milyar dolara ulaştı. Grubun Marka Gücü Endeksi (BSI), bankanın sürekli gösterdiği güçlü finansal performans ve uluslararası genişlemesi sayesinde 100 üzerinden 76,4'ten 78,4'e yükseldi.

2020'ye kadar Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya'nın lider bankası olma vizyonunu destekleyen yeni ve kayda değer bir kilometre taşına ulaşan QNB, Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'daki büyük bankaları geride bırakarak Güney Doğu Asya'daki (SEA) ikinci en değerli banka konumuna ulaştı.

Dünyadaki ilk 100 bankacılık markası listesinde yer alan tek Katarlı banka olan QNB’nin marka değerindeki mevcut artış, grubun küresel markalar arasında 433'üncü sıradan 425'inci sıraya yükselmesini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish, 2018'de Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankası seçilmek ve Güney Doğu Asya'nın ikinci en değerli bankacılık markası haline gelmenin vizyonlarının, stratejilerinin, uygulamalarının ve güçlü sonuçlarının gerçek bir göstergesi olduğunu belirtti.

3 ayrı kıtada ve 31'i aşkın ülkede iştirakleri ve bağlı şirketleriyle varlık gösteren QNB Grup, çok çeşitli ve gelişmiş ürün ve hizmetler sunuyor. Bankanın 28 bin 200'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.

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Kaynak: AA