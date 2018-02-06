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Reel efektif kur ocakta yükseldi

Reel efektif döviz kuru ocak ayında 85,53 puana yükseldi.

Reel efektif kur ocakta yükseldi
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Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) ocak ayında 85.53 seviyesine yükseldi.

TCMB tarafından yayınlanan endeks Kasım 2017'de, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri en düşük seviye olan 84.19 değerini almış, aralıkta ise 84.89'a yükselmişti.

Reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. 

Kaynak: Reuters

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