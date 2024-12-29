Rusya'dan kripto madenciliğine 7 yıllık yasak

Rusya'da 1 Ocak 2025'te başlayacak ve önümüzdeki 6 yıl boyunca yürürlükte kalacak yeni kripto yasağının özellikle Dağıstan, Kuzey Osetya ve Çeçenistan'ı etlilemesi bekleniyor.

Rusya, kasım ayında madencilerin maliye bakanlığına kayıt yaptırmasını gerektiren yeni kripto mevzuatını yürürlüğe almıştı.

Ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 17'si kriptoya gitti

Kripto mandeciliğin yasaklandığı Dağıstan gibi bölgeler ise önemli miktarda enerji tüketimi nedeniyle sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı yerlerdi. Tahminlere göre, yalnızca bu yıl bitcoin madenciliği ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 17'sini kullandı.

Dağıstan Başbakanı Abdulmuslim Abdulmuslimov ise kripto madencilerinin yasayı 'atlatmak' için yeni yöntemler geliştirdiğine dikkat çekerek, kripto madenciliğin yer altına indiğini savundu.

Sınır ötesi ödemeler kriptoyla

Rusya, kriptonun ödeme yöntemi olarak kullanımını yasaklasa da sınır ötesi ödemeler için hala izin veriyordu. Ukrayna'daki savaş tırmanırken, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullandığı iddiası da yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Rusya, kripto paranın uluslararası ticarette kullanımına yeşil ışık yakan yeni bir yasa da açıklamıştı. Mevzuat, ülkenin merkez bankasının kripto para işlemleri için "deneysel" bir altyapı kurmasına izin veriyordu.