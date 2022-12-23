Sam Bankman-Fried 250 milyon doları nereden buldu?

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), ailesinin mülküne karşı 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmasını ve hareketlerinin kısıtlanmasını sağlayacak bir kefalet anlaşması imzaladı.

İşte anlaşmasının nasıl olduğu ve kefaletin nasıl işlediğine dair merak edilenler...

Kefaletle serbest bırakılmayı bekliyor muydu?

Savcılar, hiçbir koşulun mahkemeye dönmelerini sağlayamayacağını kanıtlayamadıkları sürece, sanıkların kefaletle serbest bırakılmaya uygun oldukları varsayılır. Bankman-Fried beyaz yakalı ya da mali bir suçla itham edildiğinden, kefaletle serbest bırakılmaması şaşırtıcı olurdu.

SBF serbest kalmayı nasıl başardı?

Sanıklar, kefaletlerinin bir kısmını karşılayacak kadar kendi varlıklarını ortaya koyarak kefaleti güvence altına alırlar.

Söz konusu kefalet paketleri, nakit, gayrimenkul veya değerli herhangi bir şeyi içerebilen varlıkların karışımıdır. Genellikle, sanığın kaçması halinde sorumlu olacak aile üyeleri tarafından imzalanırlar.

Beyaz yakalı sanıklar genellikle kefalet paketleri oluşturabilecek imkanlara sahiptir. Ancak sınırlı mal varlığına sahip sanıklar genellikle bir kefalet komisyoncusu kullanırlar.

Bankman-Fried'in kefaleti, Palo Alto, Kaliforniya'daki evlerini sunan ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried tarafından sağlandı.

Kefalet miktarı Bankman-Fried ya da ailesinin 250 milyon doları olduğu anlamına mı geliyor?

Hayır. Bankman-Fried'in davasında 250 milyon dolarlık kefalet anne ve babasının evi tarafından ipotek altına alındı. Bankman-Fried'ın ailesi kefalet sözleşmesini imzaladığı için, oğulları kaçarsa 250 milyon doları onlar ödemek zorunda kalacak.

Bankman-Fried: Neredeyse hiçbir şeyim kalmadı

New York ceza savunma avukatı Michael Bachner, "Yetkililer ailenin banka hesaplarını, Vergi (IRA)hesaplarını, hisse senedi hesaplarını alabilir" dedi.

250 milyon dolarlık kefalet ailenin tespit edilemeyen mal varlığını yansıtmıyor. Bankman-Fried Kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada "neredeyse hiçbir şeyi" kalmadığını ve çalışan bir kredi kartı ile "banka hesabında belki 100.000 dolar" olduğunu söyledi.

Tarihteki en büyük kefalet mi?

Kesinlikle büyük. New York federal savcıları Bankman-Fried'in işlediği iddia edilen suçları ve 32 milyar dolarlık kripto imparatorluğunun çöküşünü ABD tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılıklardan biri olarak tanımladılar. Tahvil paketi, bu tarihteki en kötü şöhretli davalardan bazılarını çok aşıyor.

Yüksek profilli sanıklar konusunda uzmanlaşmış New York'un önde gelen kefillerinden Ira Judelson, "Bu, kefalet en büyük kefalet" dedi.

Ocak ayında yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulunan kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, 2018'de tutuklanmasının ardından pasaportunu teslim ettikten sonra 500.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Tarihteki en büyük 65 milyar dolarlık saadet zinciri olan merhum finansçı Bernard Madoff, 2008 yılında pasaportunu teslim ettikten ve sıkı izleme koşullarına ve sokağa çıkma yasaklarına rıza gösterdikten sonra 10 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmıştı.

SBF yurtdışına seyahat edebilecek mi?

Kefaletle serbest kalan sanıkları genellikle pasaportlarını teslim etmeleri ve izleme cihazları takmaları gerekiyor.

Savcı Nicolas Roos, ABD Sulh Hakimi Gabriel Gorenstein'a kefalet paketinin Bankman-Fried'in pasaportunu teslim etmesini ve ailesinin Palo Alto'daki evinde ev hapsinde kalmasını gerektireceğini söyledi. Ayrıca düzenli olarak akıl sağlığı tedavisi ve değerlendirmesine tabi tutulması gerekecek.

Ne kadar süre kefaletle serbest kalabilir?

Yaklaşık bir yılı bulabilecek bir süre. Zira New York'taki duruşma, savcıların davalarını oluşturması ve her iki tarafın da kanıtlar üzerinde tartışması nedeniyle muhtemelen bir yıldan fazla sürecek.