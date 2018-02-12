Saudi Telecom'dan Otaş açıklaması

12 Şubat 2018

Saudi Telecom CEO'su Khaled Biyari, Otaş'ın 4,75 milyar dolarlık kredisi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bloomberg TV'ye konuşan CEO Khaled Biyari, Saudi Telecom'un, Türk Telekom'un büyük ortağı Otaş'ın ödeyemediği 4,75 milyar dolarlık kredi için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

OTAŞ, 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor. Şirket bunun için yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vermişti.

OTAŞ'a kredi veren 30'a yakın banka arasında en büyük pay Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'nın.

Türk Telekom, şirket kurdu