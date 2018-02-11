Türk Telekom, şirket kurdu

11 Şubat 2018

KERİM ÜLKER

Geçen yıl 15 Kasım’da Kurumsal Risk Sermayesi şirketi kurmak için düğmeye basan Türk Telekom çalışmasını tamamladı. Türk Telekom, aradan geçen 3 ayın ardından Türk Telekom, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. adıyla şirketi kurdu. İstanbul Ticaret Odası’na 9 Şubat tarihinde kaydedilen şirketin sermayesi 1 milyon TL olarak belirlendi.

Yönetimde Doany ve Er var

Şirketin yönetiminde ise CEO'luk koltuğunda oturan Boulos H.B. Doany ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er yer aldı. Şirketin başlıca faaliyet konuları ise diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil) olarak belirlendi. Bununla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da açıklamada bulunuldu.