Sermaye Piyasası Mevzuatı değişiyor
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda değişikliğe gidileceğini bildirdi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırladıklarını söyledi.
"Sermaye piyasalarına gönül vermiş profesyonellerden oluşan bir ekiple tüm mevzuatı gözden geçirerek, teorik alt yapısını ve pratikteki yansımalarını tartışmakta, güncellemekte ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırlamaktayız" diye konuşan Topaç, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağı bilgisini verdi.
Topaç, hedeflerinin sektörün gelişmesi ve dönüşümü olduğunu anlattı.
Kaynak: AA