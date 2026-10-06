Serveti bir günde 65 milyar dolar arttı: Dünyanın en zengini Elon Musk yeniden trilyoner

Elon Musk'ın serveti, SpaceX ve Tesla hisselerindeki yükselişin etkisiyle üç ay aradan sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Dünyanın en zengini olan Musk'ın toplam serveti, pazartesi günü 65 milyar dolar artarak 1,04 trilyon dolara ulaştı.

Ekim ayının başından bu yana SpaceX hisseleri yüzde 13, Tesla hisseleri ise yüzde 6,7 değer kazandı. İki şirkete yönelik yatırımcı iyimserliğinin güçlenmesi, Musk'ın servetindeki toparlanmayı destekledi.

Haziranda aştığı seviyeye geri döndü

Musk, haziran ayında SpaceX'in rekor büyüklükteki halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Ancak şirketin yüksek değerlemesine ilişkin kaygılarla hisselerde başlayan sert düşüş, servetini bu seviyenin altına çekmişti.

Temmuz sonunda Musk'ın servetindeki kayıp 600 milyar doları aşmıştı. Musk'ın kaybettiği bu tutar, Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesinde yer alan diğer isimlerin tek tek sahip olduğu servetten bile fazlaydı.

SpaceX dipten yüzde 58 yükseldi

SpaceX'e ilişkin olumlu değerlendirmeler de toparlanmada öne çıktı. Morgan Stanley analistleri, pazartesi günü yayımladıkları değerlendirmede şirketi, uzay ve yapay zeka sektörlerinin büyüme potansiyeline yatırım yapmak için en cazip seçeneklerden biri olarak gösterdi.

SpaceX hisselerinin ağustosta gördüğü en düşük seviyeden bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 58'e ulaştı.

Tesla'nın satışları beklentileri aştı

Tesla cephesinde ise satış sonuçları yatırımcıların iyimserliğini destekledi.

Şirketin geçen hafta açıkladığı üçüncü çeyrek satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, hisselerdeki değer artışında etkili olan gelişmeler arasında yer aldı.