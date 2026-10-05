Wall Street için sert düşüş uyarısı: S&P 500’de 5 bin puan hedefi

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Wall Street’te dört yıldır devam eden yükseliş için en sert tahminlerden biri Panmure Liberum’dan geldi. İngiliz yatırım bankası, S&P 500’ün 2027 sonuna kadar 5 bin puana gerileyebileceğini öngörürken mevcut boğa piyasasının yatırımcıların beklediğinden daha erken sona erebileceği uyarısında bulundu.

2027 sonu hedefi 5 bin puan

S&P 500 son işlem gününü 7 bin 722,72 puandan tamamladı. Panmure Liberum’un 5 bin puanlık 2027 sonu tahmini, kurumun paylaştığı verilere göre endekste mevcut seviyeden yüzde 35’in üzerinde bir düşüş riskine işaret ediyor.

Endeks, Ekim 2022’de başlayan yükseliş dönemini sürdürürken 2026 başından bu yana yüzde 12,8 değer kazandı. Yüksek faizler, inatçı enflasyon ve yükselen tahvil getirilerine rağmen şirket kârlarındaki artış Wall Street’i ayakta tutan temel unsurlardan biri oldu.

Ancak Panmure Liberum, bu desteğin önümüzdeki dönemde zayıflayabileceği görüşünde.

Faiz ve tahvil getirileri baskıyı büyütebilir

Panmure Liberum strateji ekibinden Joachim Klement, tahvil getirileri ve faiz oranlarının yükselmeye devam etmesi halinde mevcut boğa piyasasının sona ermesinin birçok yatırımcının düşündüğünden daha yakın olabileceğine dikkat çekti.

Yüksek faiz ortamı şirketlerin finansman maliyetini artırırken, tahvil getirilerindeki yükseliş de yatırımcılar açısından hisse senetlerine alternatif oluşturuyor. Bu tablo özellikle yüksek değerlemelerle işlem gören şirketler üzerinde daha güçlü baskı yaratabiliyor.

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele için yeniden faiz artışlarına yönelmesi halinde Wall Street üzerindeki baskının daha da güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Bilançolar ilk büyük sınav olacak

Panmure Liberum’a göre kısa vadede borsaların yönünü belirleyecek en önemli göstergelerden biri üçüncü çeyrek bilanço sezonu olacak.

Güçlü şirket kârları ve dirençli ekonomik veriler şu ana kadar hisse piyasalarını destekledi. Ancak şirketlerin gelecek yılın başından itibaren açıklayacağı 2027 öngörüleri, mevcut kâr büyümesinin sürüp sürmeyeceğinin ilk önemli göstergelerinden biri olacak.

Özellikle şirketlerin yatırım harcamaları, finansman maliyetleri ve kâr marjlarındaki değişim Wall Street’te yükselişin devam edip etmeyeceği açısından yakından izlenecek.

Yapay zekâ rallisi de mercek altında

Panmure Liberum’un 2027 görünümünde öne çıkan bir diğer risk yapay zekâ yatırımları.

Kurum, yapay zekâ etrafında oluşan yatırım dalgasının küresel borsaların en önemli desteklerinden biri olduğunu ancak bu yükselişin tersine dönmesi halinde piyasalardaki kayıpların ciddi boyutlara ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Panmure Liberum’un strateji ekibi, yapay zekâ kaynaklı yatırım dalgasının bir balona dönüşmüş olabileceğine dikkat çekerken bu sürecin tersine dönmesinin yalnız ABD değil, Avrupa ve İngiltere borsalarında da sert satışlara yol açabileceği görüşünde.

Piyasanın iyimser tahminlerinden keskin biçimde ayrılıyor

Panmure Liberum’un 5 bin puanlık S&P 500 tahmini, Wall Street’teki birçok kurumun beklentisinden belirgin biçimde ayrılıyor.

Bazı büyük yatırım kuruluşları S&P 500’ün 2026’yı 8 bin puan veya üzerinde tamamlayabileceğini ve yükseliş eğiliminin 2027’ye taşınabileceğini öngörüyor.

Panmure Liberum ise Avrupa için de daha temkinli bir tablo çiziyor. Kurum, STOXX 600’ün 2027 sonuna kadar 430 puana, İngiltere’nin FTSE 100 endeksinin ise 8 bin 260 puana gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde Wall Street açısından yalnız şirket kârları değil, faizlerin seyri, uzun vadeli tahvil getirileri ve yapay zekâ yatırımlarının devam edip etmeyeceği de kritik olacak.