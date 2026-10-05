New York borsası karışık seyirle açıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Açılışın ardından Dow Jones endeksi, yüzde 0,57 azalışla ⁠50.887,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 7.736,37 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,68 artarak 27.374,77 puana çıktı.

ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesine karşın, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve yüksek seyreden enerji maliyetlerinin risk iştahını sınırlamasıyla pay piyasaları yeni haftaya karışık başladı.

Geçen hafta açıklanan verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 80'e yakın seyrediyor.

Fed'in geçen ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından yatırımcılar, bankanın eylül toplantısına ilişkin çarşamba günü yayımlanacak tutanaklarda para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayacak.

Tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer alırken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,30, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,66 seviyesinde seyrediyor.

Kamu maliyesine ilişkin endişeler, yüksek borçlanma ve enerji maliyetlerinin etkisiyle tahvil faizleri son haftalarda son yılların en yüksek seviyelerine yükselmişti.

Öte yandan G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin serbest bırakılması kararının ardından arz endişeleri bir miktar hafiflese de Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Ayrıca ABD'de bugün Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) hizmet sektörü faaliyetlerine ilişkin verileri takip edilecek.