Şimşek: Dolardaki yükseliş 'küresel' kaynaklı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketlilik ile ilgili olarak, "Küresel bir dalga, ülkemize özgü değil" değerlendirmesini yaptı.
Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket bugün de devam ediyor.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolar/TL'de 4.76 seviyesinin görülmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.
Şimşek, "Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil" paylaşımını yaptı. Artışta artan korumacılık ve ticaret savaşı endişelerinin etkili olduğunu dile getiren Şimşek, "Örneğin, G.Afrika para birimi Rand yüzde 1.6 aşağıda. Çin borsası yüzde 5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın gerekli adımları attığını hatırlatan Şimşek, "Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" diye konuştu.
Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık 'misilleme' vergisi
Dolarda 'yüksek tansiyon' sürüyor
Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesinde