Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesinde

19 Haziran 2018

Türkiye ve Güney Afrika'nın beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primleri yatırımcıların Çin ve ABD arasındaki artan ticaret gerilimini dikkatle izlemeleriyle sırasıyla Eylül 2015 ve Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gelişmekte olan ülke piyasaları, ticaret savaşının küresel büyümeyi durduracağı ve gelişmekte olan piyasa ihracatçılarını için engel oluşturacağı yönündeki endişelerle satış baskısı altında kaldı.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler IHS Markit verilerine göre dünkü kapanışa kıyasla 4 baz puan yükselerek iki buçuk yılın zirvesi olan 329 baz puanı görürken, Güney Afrika'nın beş yıllık CDS'leri ise dünkü kapanışa kıyasla 11 baz puan artışla bir buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 229 baz puana yükseldi.

Yatırımcı kararlarını etkiliyor

Türkiye’nin CDS priminin değişmesi piyasalara da yansıyor.

CDS primleri düşerse Borsa İstanbul'da endeksler yükseliyor, gösterge bono faiz oranları düşüyor. Türkiye’nin CDS priminin yükselmesi halinde, piyasaların gerilimi de yükseliyor, Borsa İstanbul düşerken, gösterge bono faiz oranları da yükseliyor.

Borsa 2017'den beri en düşük seviyede, tahviller hızla yükseliyor

Bugün itibariyle 93.000 seviyelerinde olan Borsa İstanbul 100 endeksi, 2017 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyede yer alıyor.

Diğer taraftan, Hazine'nin bugün yeniden ihracı gerçekleştirilecek tahvillerden olan 10 yıllık göstergede bileşik getiri dün 50 baz puanın üzerinde artarken son iki aydaki yükseliş de 429 baz puana ulaştı.

Merkez Bankası'nın hamleleriyle 5 TL sınırından dönen ve 4.40 seviyelerine kadar inen dolar/TL ise artan risk primleriyle birlikte 4.70 seviyesinin üzerine çıktı.

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