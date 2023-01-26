Son 5 ayın zirvesi: Tesla, Bitcoin’i uçurdu



Kripto piyasası Tesla bilançosunun açıklanmasıyla hareketlendi. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin dün açıklanan dördüncü çeyrek raporunda portföyündeki Bitcoinleri satmadığı görüldü. Şirketin Bitcoin tutmaya devam ettiğini bildirmesi sonrası lider kripto varlık değerlendi.

Tesla, ilk olarak 2021'de 1,5 milyar dolara 43 bin 200 Bitcoin aldığını duyurmuş, 2022’nin ikinci çeyreğinde ise sahip olduğu Bitcoinlerin yüzde 75'ini satmıştı. Bu durum o dönem piyasayı olumsuz etkilemişti. Öte yandan Bitcoin’deki değer kaybı nedeniyle dördüncü çeyrekte Tesla’nın 34 milyon dolar zarar ettiği görüldü.

Son durum nasıl?

Bilanço öncesi dün 22 bin 300 dolara kadar geri çekilen Bitcoin, akşam saatlerinde toparlandı. Özellikle Tesla raporu sonrası lider kripto para gece 23 bin 800 dolara kadar yükselirken sonrasında 23 bin seviyesine geri çekildi. Böylece Bitcoin son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ethereum yüzde 3 değer kazanarak 1600 doların üzerine yükselirken altcoinler de toparlandı. Ripple yüzde 1,3 değer kazanarak 0,41 dolardan işlem gördü.

Cardano (ADA) ise günlük yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 0.37 dolara yükseldi. Dogecoin yüzde 1,8 değerlenme ile 0,086 dolara, Solana ise yüzde 1,3 değer kazanarak 24,4 dolara yükseldi.