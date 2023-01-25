Son dakika: Denizbank tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

Denizbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada tahsili gecikmiş bazı alacakların, varlık yönetim şirketlerine satıldığı duyuruldu. Açıklamada alacakların devir işlemlerinin ve sözleşmenin imza sürecinin tamamlandığına yer verildi.

Denizbank açıklamasında 49 milyon 594 bin 86 TL, 1 milyon 304 bin 20 dolar ve 3 milyon 299 bin 783 euro tutarındaki ticari kurumsal kredi portföyünün 16 Ocak tarihinde Doğru Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldığı ifade edildi.

Bankanın 100 milyon 410 bin 62 TL tutarındaki bireysel 2 kredi portföyü 20 Ocak 2023 tarihinde Hedef Varlık Yönetim A.Ş.’ye, 96 milyon 226 bin 355 TL tutarındaki Tarım 1 kredi portföyü 20 Ocak 2023 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ye; 68 milyon 569 bin 47 TL tutarındaki işletme kredi portföyünün 23 Ocak 2023 tarihinde Birleşik Varlık Yönetim A.Ş.’ye ve 96 milyon 197 bin 624 TL tutarındaki Tarım 2 kredi portföyünün 23 Ocak 2023 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş’ye sattığı bildirildi.