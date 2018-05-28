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S&P, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti

Standard and Poors, Güney Afrika'nın kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirledi.

S&P, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin yabancı para cinsinden uzun dönem kredi notu 'BB', kısa dönem kredi notu 'B', yerel para cinsinden uzun dönem kredi notu 'BB+', kısa dönem kredi notu 'B' olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirlendi.

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