S&P, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti
Standard and Poors, Güney Afrika'nın kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti.
S&P'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin yabancı para cinsinden uzun dönem kredi notu 'BB', kısa dönem kredi notu 'B', yerel para cinsinden uzun dönem kredi notu 'BB+', kısa dönem kredi notu 'B' olarak teyit edildi.
Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirlendi.