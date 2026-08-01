SPK yatırım fonu rehberinde tarih iddialarını yalanladı

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Yatırım fonu piyasasının yakından izlediği yeni rehber çalışmasında henüz kesinleşmiş bir yürürlük takvimi bulunmuyor. Sermaye Piyasası Kurulu, taslağın tamamlandığı yönündeki haberlerin Kurul kaynaklarına dayandığı iddiasını da reddetti.

SPK’nın 1 Ağustos 2026 tarihli açıklamasında, son günlerde kamuoyunda yer alan tamamlanma ve yürürlük tarihi haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kurul, resmî açıklama yapılıncaya kadar farklı kanallardan yayılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Paydaş görüşleri değerlendiriliyor

SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının yatırımcı haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı, şeffaf ve güvenilir biçimde çalışması ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını bildirdi.

Çalışmalar sırasında Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ile yerli ve yabancı yatırımcıların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınıyor.

Kurul ayrıca düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, ilgili tarafların yeni kurallara uyum sağlayabilmesi için gerekli sürelerin tanınması konusunda hassasiyet gösterileceğini belirtti.

Açıklama eş zamanlı yapılacak

Yeni rehberle yatırımcılara yönelik bilgi akışının daha şeffaf hâle getirilmesi ve piyasanın güvenli, adil ve şeffaf bir ortamda işlemesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

SPK, çalışmalar tamamlandıktan sonra rehberin kapsamı, uygulama süreci ve yürürlük takvimi hakkında bütün paydaşların eş zamanlı olarak bilgilendirileceğini açıkladı.

Kurul, yatırım fonlarına ilişkin düzenleme konusunda yalnızca resmî kanallardan yayımlanan duyuruların esas alınması gerektiğinin altını çizdi.