SPK'dan Bulls'a iki onay: 5,45 milyarlık ihraç tavanı ve yeni fon

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SPK'nın haftalık bülteninde Bulls şirketlerine ilişkin iki önemli karar yer aldı. Buna göre Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuruya onay verilirken, Bulls Portföy Yönetimi'nin yeni yatırım fonu da kurul sürecinde yeşil ışık aldı.

SPK bülteninde yer alan bilgiye göre Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye, toplam 5,45 milyar TL nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanı için onay verildi. İhracın tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin "Bulls Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon"una ilişkin izahname onayı da SPK tarafından uygun bulundu.

Söz konusu kararlarla birlikte Bulls tarafında hem finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine hem de yatırım ürünleri tarafındaki genişlemeye yönelik adımlar dikkat çekti.