SPK'dan Galatasaray'a müjdeli haber

14 Şubat 2018

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün aldığı 3 kararla sermaye piyasalarına giden yolu biraz daha genişletti. Önceki gün futbol liginde tekrar liderliğe yükselen Galatasaray’ı da yakından ilgilendiren borçlu şirketlerin bedelli sermaye artırımı düzenlemesinde 2013 yılına geri dönüldü. Böylece, yüksek borcu olan şirketlerin sermaye piyasalarından bedelli sermaye artımı yoluyla borçlanmasının önü 5 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Bir başka düzenleme ile yönetim kontrolüne sahip ortakların herhangi bir 12 aylık dönemde sermayesinin yüzde 10’unu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde 50’sini aşan pay satışlarının planlanması durumunda bilgi formu düzenleyerek SPK’dan onay alma şartı kaldırıldı. Borsacılar, kararları değerlendirirken “Son dönemde çok telaffuz edilen ‘sermaye piyasalarının canlandırılması’ söylemine paralel adımlar oldu. Ayrıca belli ölçekteki şirketlerin yurtdışından dövizle borçlanmasının önü kapatılmıştı. Bu bankalara, kredi piyasasına baskı yapmadan şirketleri sermaye piyasalarına yönlendirmenin önemli bir adımıdır” yorumunu yaptılar.

Küçük yatırımcı dikkat etmeli!

Ortak satışına yönelik getirilen düzenleme ile patronların Borsa’da rahatlıkla hisse satışına gidebileceği ve sıkıntıya düşen şirketlerin kaynak ihtiyacını artık borsadan sağlayabileceği belirtiliyor. Fakat borçlu şirketlerin bedelli sermaye artırımına gitmesine yönelik 12. maddenin 7. fıkrasına getirilen düzenleme piyasada bir miktar tedirginlik yarattı. Küçük yatırımcıların hakkının korunması adına bir miktar tedirginlik yaratan bu kararın suistimal edilmemesi gerektiğine değinildi. Bu anlamda analistler, özellikle küçük yatırımcıları yatırım kararı alırken dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Galatasaray, bedelli sermaye artırımına gidebilir

2013 yılında yürürlüğe girmesiyle çok konuşulan borçlu şirketlerin bedelli sermaye artırımı düzenlemesinde geri adım atılması; bir süreden beri bedelli sermaye artırımına gitmesi beklenen Galatasaray Sportif AŞ’nin önünü açtı. Önceki gün liderliğe oturan Galatasaray hisselerindeki yüzde 4’ü aşan düşüş ise bu düzenlemeye bağlandı. Görüştüğümüz analistler, bu tebliğin Galatasaray’ın önünü açtığı gibi bir çok şirketi etkilediğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde birçok küçük şirketten bedelli sermaye artırımı gelebilir. Galatasaray’ın ise ilişkili taraflara 270 milyon TL borcu bulunuyor. Bu borçlarını ödeyebilmek için bedelli sermaye artırımına gitmesi çok muhtemel” diye konuştular.

Geçtiğimiz Kasım ayında Galatasaray sermaye artırımı için yönetim kurulundan karar almıştı. Kayıtlı sermaye tavanını 108 milyon liradan 540 milyon liraya çıkaran Galatasaray yüzde 400 oranında sermaye artırımı yapmak için yönetim kurulu karar aldı. Şirket 108 milyon lira olan sermayesini yüzde 400 oranında artırarak 540 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor. Galatasaray’ın 2017 ikinci çeyrek borcu 585 milyon TL. Analistlere göre, Galatasaray olası bu bedelli sermaye artırımı ile bütün borcunu kapatabilir.

Yatırımcıdan 145 milyon TL isteyecek

Galatasaray’ın bu tutarın tamamı için bedelli sermaye artırımı yapması durumunda yüzde 33,58’i halka açık olan şirketin yatırımcılardan isteyeceği tutar 145 milyon TL olacak. Galatasaray Sportif AŞ’nin yüzde 66,42’si Galatasaray Spor Kulubü Derneği’ne ait. Yüzde 33,58’i ise halka acık. Bu durumda Galatasaray Sportif önümüzdeki günlerde bedelli sermaye artırımına giderse, hem dernek hem de halka açık kısım bu artırıma iştirak etmek zorunda. Analistlere göre, derneğin bedelli sermaye artırımına katılacak kaynağı yok. Bu durumda derneğin, semaye artırımına mahsuben nakit dışı varlığını (gayrimenkul, alacak temliki vs.) devretmesi mümkün. Eski düzenlemeye gcre, halka açık ortakların ayrılma hakları varken, yeni düzenlemede bu haklarını kullanamayacaklar.

SPK hangi düzenlemeleri yaptı?

SPK bedelli sermaye artırımlarına ilişkin olarak gittiği düzenlemeye göre, ilişkili taraflara yoğun borcu bulunan şirketlerin bedelli sermaye artırımı önemli nitelikte sayılmayarak, ayrılma hakkı verilmesi gerekmeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılan maddede şu ifadeler yer alıyordu: “Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.” Bu durumda, ilişkili tarafıyla nakit haricinde borç ilişkisine giren şirketlerin hakim durumda olmayan ortakları açısından ayrılma hakkı doğuyordu.

Onay şartı kaldırıldı

Bunun yanı sıra Pay Tebliği'nde yapılan düzenleme ile yönetim kontrolüne sahip ortakların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının planlanması durumunda bilgi formu düzenleyerek SPK'dan onay alma şartı kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılan söz konusu maddeyi açıklayan ilk fıkrada şu ifadeler yer alıyordu: "Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından Kurulca esasları belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Kurulca onaylanması zorunludur. Bu durumda ihraççı, bilgi formunun hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında yapılan toptan satışlar bu yükümlülük kapsamında değerlendirilmez. Bu maddede belirtilen oranlarda pay satışı gerçekleştirecek ortakların bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında MKK’ya yapacakları başvuru sırasında, Kurulca onaylanmış bilgi formunun KAP’ta ilan edilmiş olması zorunludur. Bu fıkrada yer alan esasların dolanılması suretiyle borsada satış işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca tesis edilecek işlemler saklıdır."

Ortak satışlarını MKK açıklayacak

Öte yandan, SPK, iki ayrı düzenlemeye daha gitti. Ortakların hisse alış satışları ve bedelli sermaye artırımına dair yapılan düzenlemeye göre, bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) ortakların hisse alış satışlarında 9 gösterge orana bağlı olarak açıklama yapma yetkisi verildi. MKK'nın açıklaması ortakların bildirim sorumluluğunu değiştirmeyecek. Buna göre gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 33, yüzde 50, yüzde 67 veya yüzde 95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılacak. İşlemi yapan kişilerin de açıklama yükümlülüğü devam edecek.