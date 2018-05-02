S&P'nin kararı piyasayı etkilemedi

02 Mayıs 2018

Dolar/TL, haftaya başladığı 4.05'ten dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerindeki yüzde 3'e yükselmesi ve iç siyasi gelişmelerle birlikte güne 4.10'un üzerinde başladı. Kur, sonrasında bu seviyenin altına indi.

Öte yandan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 532 puan artışla 104.815 seviyesinden açıldı. Hisse senetleri açılışta ortalama yüzde 0,51 oranında değer kazandı.

Bankacılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşamki kararı öncesi küresel piyasaların takip edileceğini belirttiler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi. Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve enflasyon raporunda verdiği sadeleşmede nihai adımın yakın olduğu yönündeki açıklamalar ardından dolar/TL 4.04'ün altına gerilemişti.

Dolar/TL daha sonra 1 Mayıs resmi tatilinin ardından bugün başta dolardaki küresel değer kazancı olmak üzere güne 4.10'un üzerine çıkarak başladı. Kur saat 09:45'te 4.0950 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.5070; euro/TL ise 4.92 seviyesindeydi.

Dolar ABD ekonomisinin güçlü görünümü ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle dört ayın zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Geçen iki günde yüzde 1 değer kazanan dolar, bu sabah yüzde 0.1 ekside bulunuyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün 92.57'ye kadar yükselerek 10 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolarda Fed'in açıklamaları bekleniyor.

Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor, ancak ABD ekonomisinden gelen hızlanma işaretleri göz önüne alındığında gelecek ay faizleri artırması bekleniyor.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü