St Louis Fed Başkanı: Enflasyon düşük seyrini sürdürebilir

06 Şubat 2018

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de güçlenen istihdam göstergelerinin enflasyonun hızlanacağı anlamına gelmeyebileceğini ifade etti.

ABD borsaları saatlik ücretlerde sürpriz bir artış olduğunu gösteren Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinden bu yana sert şekilde geriliyor. Yatırımcılar verinin ardından ABD'de enflasyonun öngörülenden daha hızlı artacağından endişe ediyorlar. Bullard ise, enflasyonun düşük seyrini sürdürebileceğini belirtti.

Bullard, "İstihdam piyasasından gelen iyi haberlerin doğrudan enflasyonda yükseliş olarak yansıyacağı şeklindeki yorumlara temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki değişken arasındaki gözlemsel ilişki son yıllarda bozuldu, hatta sıfıra yaklaşmış olabilir" dedi.

ABD borsaları sert düştü

Kaynak: Reuters