St Louis Fed Başkanı: Enflasyon düşük seyrini sürdürebilir
St Louis Fed Başkanı Bullard, ABD'de istihdam piyasasının güçlenmesinin enflasyonun yükseleceği anlamına gelmediğini ve enflasyonun düşük seyrini sürdürebileceğini belirtti.
St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de güçlenen istihdam göstergelerinin enflasyonun hızlanacağı anlamına gelmeyebileceğini ifade etti.
ABD borsaları saatlik ücretlerde sürpriz bir artış olduğunu gösteren Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinden bu yana sert şekilde geriliyor. Yatırımcılar verinin ardından ABD'de enflasyonun öngörülenden daha hızlı artacağından endişe ediyorlar. Bullard ise, enflasyonun düşük seyrini sürdürebileceğini belirtti.
Bullard, "İstihdam piyasasından gelen iyi haberlerin doğrudan enflasyonda yükseliş olarak yansıyacağı şeklindeki yorumlara temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki değişken arasındaki gözlemsel ilişki son yıllarda bozuldu, hatta sıfıra yaklaşmış olabilir" dedi.
Kaynak: Reuters