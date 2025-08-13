Standard Chartered Ethereum (ETH) fiyatı tahminlerini yükseltti: Öngörüsünü 7 bin 500 dolara kadar çıkardı!

Standard Chartered, Ethereum (ETH) için fiyat tahminlerinde önemli bir yukarı yönlü revizyon yaptı.

Banka, yıl sonu hedefini 4 bin dolardan 7 bin 500 dolara yükseltti. Bu güncellemenin gerekçesi olarak, sektöre yönelik kurumsal ilginin artması ve “Ethereum hazine şirketleri” olarak adlandırılan yeni yapıların ortaya çıkması gösterildi.

Ayrıca banka, 2028 yılı sonu için ETH fiyat tahminini 7 bin 500 dolardan 25 bin dolara çıkardı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, şu anda Kasım 2021’deki 4 bin 891 dolarlık rekor seviyenin yüzde 3,92 altında 4 bin 639 dolardan işlem görüyor.