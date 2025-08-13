Satın aldıkça alıyorlar! Kurumsal talep Bitcoin'i taşımaya devam ediyor

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, hafta başında 122 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesine yaklaşırken, kurumsal yatırımcıların alım iştahı hız kesmeden devam ediyor.

Kripto devleri alım yapmaya devam ediyor

Piyasanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki ABD’li Strategy, 155 BTC’lik son alımıyla rezervini 628 bin 946 BTC’ye çıkardı. Böylece Strategy'nin toplam varlığı güncel fiyatlarla yaklaşık 75 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Tokyo merkezli Metaplanet de ağustos ayında 518 BTC alarak toplam rezervini 18 bin 113 BTC’ye çıkardı. Şirketin varlıklarının piyasa değeri 2,15 milyar dolar seviyesine yaklaşırken, ortalama maliyetinin 100 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük altıncı Bitcoin sahibi şirketi olan Metaplanet, 2025 sonuna kadar 100 bin BTC hedefine ulaşmayı planlıyor.

Trump kararnamesi kriptoyu canlandırdı

Bitcoin’deki son yükselişin ardındaki önemli etkenlerden biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname oldu.

Bu düzenleme, emeklilik ve tasarruf planlarının özel fonlar üzerinden dijital varlıklara yatırım yapabilmesine imkân tanıyor.

Kararın ardından, ABD’deki en büyük Bitcoin yatırım fonlarına son üç günde ciddi miktarda sermaye girişi yaşandı.

Uzmanlar, bu adımın kurumsal yatırımcı ilgisini daha da artırabileceğini değerlendiriyor.

Piyasa teknik görünümü

Zincir üstü veriler, temmuz boyunca kripto borsa rezervlerinin azalmaya devam ettiğini ve uzun vadeli yatırımcıların alım yaptığını gösterdi. Ancak Bitcoin ETF’lerinde görülen çıkışlar, fiyat üzerinde kısa vadeli baskı oluşturuyor.

CoinTR analizine göre, BTC’de kısa vadede 117.200–116.000 dolar aralığı destek, 119.800–120.500 dolar aralığı ise direnç olarak öne çıkıyor.

Bitcoin, dün 122 bin 500 doları test ettikten sonra hafif geri çekildi ve bugün 119 bin dolar seviyesine yakın işlem görüyor. Ethereum fiyatı ise 4 bin 289 dolara çıktı.