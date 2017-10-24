Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

24 Ekim 2017

Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, uluslararası iş ödülleri programı Stevie Awards ödül töreni 21 Ekim tarihinde gerçekleşti. Bu sene İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen törenden Ziraat Bankası 5 ödülle döndü.



Bu yıl 14.’sü düzenlenen Stevie Awards’da Ziraat Bankası "Yılın Kurumsal İletişim Departmanı" kategorisinde gümüş, Ziraat Türkiye Kupası sponsorluğu ile "Yılın Sponsorluk Kampanyası", 153. yıl televizyon reklam filmi ile "Halkla İlişkiler-Video", 2016 yılı faaliyet raporu ile "En İyi Faaliyet Raporu" ve kurum içi vizyon toplantıları ile "En İyi İç Motivasyon Etkinliği" kategorilerinde birer bronz ödülün sahibi oldu.



Ödül törenine Ziraat Bankası’nı temsilen katılan Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş yaptığı açıklamada "Ziraat gibi bir markayı konumlandırmak özenli ve öngörülü projeler gerektiriyor. 1,5 asrı aşan geçmişe sahip bir bankanın sektörün hemen her alanında lider olarak sürdüğü başarıları, bu tür uluslararası saygın değerlendirmelerle de taçlanıyor. Dünyanın 95 noktasında faaliyet gösteren Ziraat Bankası artık global bir marka. Böyle global nitelikli bir organizasyondan beş ödülle birlikte dönmek bu nedenle hepimiz için ayrıca gurur verici. Ziraat Bankası olarak her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye ve müşterilerimize daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz" dedi.