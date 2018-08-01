'Süper ucuz' para küresel tahvil piyasasına ralli yaptırdı

01 Ağustos 2018

Japonya Merkez Bankası (BoJ) dünkü politika toplantısında, gösterge faizi değiştirmezken, faiz oranlarını şimdilik "çok düşük" seviyelerde tutacağını taahhüt etti ve ekonomiye verdiği devasa destek programını daha esnek hale getirmeye yönelik tedbirler aldığını açıkladı. Hem enflasyon hedefine ulaşmanın gecikeceği hem de Çin Yuanı'nın düşük olması nedeniyle Japonya'nın rekabet gücünü korumak amacıyla parasını tutmak istediği şeklinde yorumlanan bu hamle, küresel tahvil piyasalarını hareketlendirdi. Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi gerilerken, dünya genelinde tahvil fiyatlarında ralli yaşandı.

Parasal taban yıllık 717 milyar dolar artacak

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etti. Banka ayrıca, varlık alımlarının daha esnek uygulanmasına dair bir dizi para politikası ayarlamasına gitti. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1’de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen (717.28 milyar dolar) artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2’ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu. Karar metninde, borsada işlem gören fonların (ETF) alım miktarının artırılmasına oy birliği ile karar verildiği aktarılarak, alım miktarının yıllık 6 trilyon yen olacağı bildirildi. Bankanın söz konusu tutarı, varlık fiyatlarının risk primini uygun bir şekilde düşürmek amacıyla azaltıp artırabileceği vurgulanan metinde, "Banka ayrıca, varlık alımlarını daha esnek uygulamak amacıyla bir dizi para politikası ayarlamasına gitmeye karar verdi. Bu kapsamda BoJ, Topix ilişkili ETF alım miktarını 2.7 trilyon yenden 4.2 trilyon yene çıkardı" ifadeleri kullanıldı.

Japonya, ABD ve Almanya'nın getirisi hızla düştü

BOJ'un süper-kolay para dönemine devam edeceği sinyali Japon Yeni ve küresel tahvil getirilerini aşağı çekti. Japonya'nın 10 yılık tahvil faizi 1.5 yılın zirvesinden geriledi ve 3 baz puan düştü. Ülkenin 40 yıllık getirisi de 9 puan indi. ABD'nin ve Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilinde 2-3 baz puan gerileme yaşandı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi yüzde 2.939, Almanya 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0.432 seviyesine geldi. JP Morgan gelişen ülke tahvil endeksi 375 seviyesinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası'nın para politikasında bazı işlemcilerin beklediği daha büyük değişikliklerden ziyade küçük değişiklikler yapmasının ardından dolar ülkenin parası yen karşısında yükseldi. Dolar, yen karşısında BOJ'un ekonomiye verdiği devasa destek programını daha esnek hale getirmeye yönelik tedbirler aldığını açıkladıktan sonra yüzde 0.3 artışla bir haftanın zirvesi olan 111.44'e yükseldi.

Analistler, Japonya'nın esnek para politikasının arkasında , Çin Yuanı'nın düşük olması nedeniyle Japonya'nın rekabet gücünü koruma amacının bulunduğu da belirtiyorlar.

Büyüme ve enflasyon beklentileri düşürüldü

BoJ’un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı. Metinde, Japonya ekonomisinin son derece esnek finansal koşullar ve kamu harcamaları sayesinde potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ekonomik aktivite üzerindeki aşağı ve yukarı yönlü risklerin dengelendiği kaydedildi. Çekirdek enfl asyonun pozitif görünümünü koruduğu, ancak iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik genişleme gibi gelişmelerle kıyaslandığında nispeten zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen metinde, BoJ’un büyüme ve enfl asyon tahminlerine ilişkin güncellemelere yer verildi. Buna göre, banka enfl asyon beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,3’ten yüzde 1,1’e, 2019 mali yılı için yüzde 1,8’den yüzde 1,5’e düşürdü. Büyüme beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e çeken banka, gelecek yıla yönelik yüzde 0,8 düzeyinde bulunan öngörüsünü değiştirmedi.